Hail Satan? - trailer del documentario sul Tempio Satanico americano

Di Pietro Ferraro giovedì 28 febbraio 2019

Hail Satan?: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Penny Lane nei cinema americani dal 19 aprile 2019.

Coloro che adorano Satana sono considerati malvagi dalla maggioranza della popolazione. Ma cosa accade se le loro idee in realtà si rivelano meno radicali di coloro che praticano il cristianesimo o altre religioni che adorano Dio? Il nuovo documentario Hail Satan? getta nuova luce luce su coloro che si identificano con la religione frequentemente perseguitata nota come "satanismo" e di conseguenza vengono trattati come reietti.

"Hail Satan?" diretto da Penny Lane (Nuts!, Our Nixon) segue alcuni dei membri più prominenti della religione satanica mentre portano avanti una campagna per il riconoscimento da parte di un governo che si è sempre più appoggiato al cristianesimo, quando molti credono che la religione non abbia alcun posto nel governo.

"Hail Satan?" esplora il Tempio satanico, un gruppo di attivisti religiosi e politici con sede a Salem, nel Massachusetts. Il Tempio ha sedi in 13 stati degli Stati Uniti e in Canada. Il gruppo usa l'immaginario satanico per promuovere l'egualitarismo, la giustizia sociale e la separazione tra chiesa e stato. La loro missione dichiarata è "incoraggiare la benevolenza e l'empatia tra tutte le persone". Il gruppo è stato co-fondato da Lucien Greaves, il portavoce dell'organizzazione, e Malcolm Jarry. Il Tempio satanico ha utilizzato satira, stratagemmi teatrali, umorismo e azioni legali dirette nelle loro campagne pubbliche per "generare attenzione e sollecitare le persone a rivalutare paure e percezioni", e per "evidenziare l'ipocrisia religiosa e l'intrusione sulla libertà religiosa".

La trama ufficiale:





Cronaca della straordinaria ascesa di uno dei movimenti religiosi più pittoreschi e controversi della storia americana, "Hail Satan?" è un nuovo documentario ispiratore e divertente dall'acclamata regista Penny Lane (Nuts!, Our Nixon). Quando i membri del Tempio satanico, esperti dei media, organizzano una serie di azioni pubbliche volte a difendere la libertà religiosa e sfidano l'autorità corrotta, dimostrano che con poco più di un'idea intelligente, un malizioso senso dell'umorismo e alcuni amici ribelli, si può parlare ai potenti in alcuni modi veramente profondi. Per quanto affascinante, divertente e stimolante, Hail Satan? offre uno sguardo puntuale su un gruppo di outsider spesso fraintesi il cui incrollabile impegno per la giustizia sociale e politica ha rafforzato migliaia di persone in tutto il mondo.

"Hail Satan?" debutta nei cinema americani il 19 aprile 2019.

