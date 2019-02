Cabal: in arrivo una nuova edizione di tre ore del film di Clive Barker

Dopo la versione arrivata nelle sale e la "Director's Cut" di Clive Barker è in arrivo una nuova edizione del cult "Cabal" della durata di tre ore.

Abbiamo recentemente ripescato il film Cabal aka Nightbreed e bisogna ammettere che, a quasi trent'anni di distanza dalla sua uscita, il film di Clive Barker è ancora un gran bel vedere, calato in quella suggestiva atmosfera sospesa tra incubo e realtà, un confine popolato di mostri in cui alberga quel tipo di follia che così ben rappresenta l'oscura natura umana. "Cabal" è un film senza dubbio da rivalutare, ma che ancora oggi mostra quell'aura di "vorrei ma non posso" che permea la pellicola e che spicca ben tangibile in un finale che non rende giustizia alla premessa e soprattutto alla mitologia che si voluto introdurre con la mitica Midian e la tribù di mostri devoti a Baphomet.

Per i fan di "Cabal" è recentemente trapelata online una notizia che farà la gioia degli estimatori dell'opera seconda di Barker regista, non solo "Cabal" ha attualmente in lavorazione una serie tv, ma ora via Twitter arriva la notizia che è in arrivo anche una terza edizione del film con un montaggio di ben tre ore.

In precedenza c'è stato il montaggio originale di 102 minuti del 1990 approdato nelle sale, che a Clive Barker non piaceva, ragione per cui c'è stato un successivo "Director's Cut" che sembrava essere la versione definitiva del film uscito come "The Cabal Cut". Ora pare sia in lavorazione una terza edizione molto più consistente della durata di tre ore, una "Ultimate Cut" di una mezz'ora più lunga della "Cabal Cut" e un'intera ora in più rispetto alla "Director's Cut".

Pare che questa nuova edizione includa giornalieri in VHS appena scoperti e che il team dietro questa nuova edizione i qusto momento stia ancora montando, quindi non ci sono tempi certi per una data di uscita.

Tornando alla serie tv "Nightbreed", Barker la sta sviluppando per SyFy insieme allo sceneggiatore Josh Stolberg (Piranha 3D). Lo scrittore durante una recente ha aggiornato i fan sui progressi della serie.

Nightbreed va avanti con una certa velocità con un paio di registi molto noti che mostrano un grande interesse per questo progetto. Io sono a bordo per fornire mitologie e idee e spero di infondere la stranezza barkeriana sul materiale. Al momento stiamo mettendo insieme la squadra. Abbiamo uno sceneggiatore, un regista, produttori e ora che il nuovo anno è iniziato ci riuniremo tutti e inizieremo a pianificare la narrativa a lungo termine, non solo la narrativa iniziale, che è ciò che abbiamo fatto finora. Ho avuto la sensazione che, se tutte le cose che mi sono state promesse diventeranno realtà, c'è una vera passione per abbinare il tono sia del libro che del film.

Speriamo di avere presto aggiornamenti su questa nuova edizione di "Cabal" che appare piuttosto ghiotta se davvero inclusiva di così tante scene inedite. "Cabal" originariamente scritto e diretto da Clive Barker è stato prodotto da Gabriella Martinelli, Jon Turtle e Joe Roth, interpretato da Craig Sheffer, Anne Bobby, Charles Haid e il regista David Cronenberg in un raro ruolo di protagonista e musicato da Danny Elfman (Batman, The Nightmare Before Christmas).

