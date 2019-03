Sovereign, uno sci-fi scritto dagli autori di The Quiet Place per Mahershala Ali

Uno sci-fi per il due volte premio Oscar, dai produttori di Arrival e Stranger Things.

Vinto il suo secondo Oscar grazie a Green Book, Mahershala Ali prenderà parte ad un film di fantascienza intitolato Sovereign, finanziato da Entertainment One, Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen, produttori di Stranger Things e Arrival.

Il tre volte vincitore del BAFTA Marc Munden siederà dietro la macchina da presa, con Scott Beck e Bryan Woods, sceneggiatori di A Quiet Place, allo script. Una bozza originale della sceneggiatura è stata precedentemente scritta da Greg Weidman e Geoff Tock, con revisioni di Jack Thorne.

"Amiamo da tempo questo progetto e abbiamo pazientemente atteso fino a quando non abbiamo trovato il giusto attore protagonista, che senza dubbio abbiamo trovato nell'incredibile talento di Mahershala Ali", ha detto Nick Meyer, presidente di eOne.

"Proprio come con il nostro Arrival, questo progetto è per noi un abbinamento da sogno tra una sceneggiatura ispirata e un regista davvero visionario .. Marc Munden è stato un eccezionale collaboratore nel plasmare questa singolare storia che salta fuori dalla pagina. Con il fenomenale Mahershala protagonista, sentiamo di aver trovato due onirici partner creativi per raccontare una storia che il pubblico non dimenticherà", hanno continuato Levy, Levine e Cohen in una dichiarazione congiunta.

Munden è noto per aver lavorato alla miniserie Hulu National Treasure, alla serie TV fantascientifica Utopia e alla serie Amazon Prime Video Electric Dreams. Recentemente ha diretto The Secret Garden, che è attualmente in postproduzione, per HeyDay Films e Studio Canal.

