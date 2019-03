Rambo: Last Blood ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 1 marzo 2019

Sylvester Stallone tornerà per la quinta e ultima volta nei muscoli di Rambo.

Finalmente John Rambo. 11 anni dopo l'ultimo capitolo, diretto dallo stesso Sylvester Stallone e in grado di incassare 118 milioni di dollari in tutto il mondo, Rambo tornerà al cinema con il 5° capitolo, Last Blood, il prossimo 20 settembre del 2019. Ad annunciarlo la stessa Lionsgate. Facile ipotizzare un possibile sbarco alla Mostra del Cinema di Venezia, magari fuori Concorso, come proiezione 'evento'.

In cabina di regia Adrian Grunberg, alla sua opera seconda sette anni dopo Viaggio in paradiso con Mel Gibson, mentre in cabina di sceneggiatura troviamo sia Stallone che Matt Cirulnick. Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal completano il cast.

La storia seguirà Rambo, che ha trascorso l'ultimo decennio in un ranch, mentre attraversa il confine tra Stati Uniti e Messico per trovare la figlia di un amico, rapita. Presto, neanche a dirlo, si ritroverà contro uno dei cartelli più violenti del Messico.

Nel 1982 il primissimo capitolo, First Blood, in grado di incassare 125.2 dollari worldwide, seguito nel 1985 da First Blood Part II (addirittura 300 milioni di dollari incassati), nel 1988 da Rambo III (189 milioni) e nel 2008 da John Rambo (113.2 milioni).

Fonte: Hollywood Reporter