Midsommar: teaser e poster del nuovo horror del regista di "Hereditary"

Di Pietro Ferraro venerdì 1 marzo 2019

Midsommar: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Ari Aster nei cinema americani dal 9 agosto 2019.

Ari Aster regista dell'acclamato horror Hereditary è tornato dietro la macchina da presa per la sua opera seconda, Midsommar di cui A24 ha fornito un paio di teaser di annuncio e una prima locandina ufficiale.

"Midsommar" vede protagonisti Florence Pugh, Jack Reynor e Will Poulter e segue una coppia che si reca in Svezia per visitare la città natale di alcuni amici e per partecipare al suo famoso festival di mezza estate, che inizia come un rifugio idilliaco per poi trasformarsi rapidamente in una competizione sempre più violenta e bizzarra per mano di un culto pagano.

La trama di "Midsommar" scritto e diretto da Aster sembra ispirarsi al filone "folk horror" e rievoca titoli come il classico The Wicker Man e il più recente Il rituale. Naturalmente la messa in scene rifletterà lo stile peculiare di Aster che potrebbe rendere "Midsommar" qualcosa di più simile allo straniante Kill List di Ben Wheatley. Per quanto riguarda il lato visivo ed estetico, Aster ha citato come fonti d'ispirazione Narciso nero (1947), È difficile essere un dio (2013), Macbeth (1971) e Tess (1979).

"Midsommar" è prodotto da Lars Knudsen (The Witch, Hereditary), mentre il notevole cast oltre ai citati Florence Pugh (L'uomo sul treno, Outlaw King), Jack Reynor (Transformers 4 - L'era dell'estinzione) e Will Poulter (Maze Runner - Il labirinto, Black Mirror), include anche Vilhem Blomgren, William Jackson Harper (The Good Place), Ellora Torchia e Archie Madekwe.

Aster per il nuovo film ha riunito dietro le quinte il team di "Hereditary" e torna a collaborare con il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski e il montatore Lucian Johnston.

"Midsommar" è attualmente in fase di montaggio e arriverà nei cinema americani il 9 agosto 2019.

Fonte: Bloody Disgusting / A24