Bullets of Justice: trailer dell'action horror post-apocalittico con Danny Trejo

Di Pietro Ferraro sabato 9 marzo 2019

Bullets of Justice: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror d'azione con Danny Trejo.

Danny Trejo torna in un horror d'azione a sfondo post-apocalittico in cui combatte ibridi maiali-umani creati in laboratorio come un nuovo tipo di super soldati. Una trama a mezza via tra un film The Asylum e un fake-trailer in stile Grindhouse, ma la realtà è che Bullets of Justice è un film realmente in uscita.

Durante la terza guerra mondiale, il governo americano avvia un progetto segreto denominato "‘Army Bacon" per creare super soldati allevando esseri umani ibridati con maiali. 25 anni dopo una razza chiamata "Muzzles" ha occupato il vertice della catena alimentare, mangiando e coltivando esseri umani come animali. Rob Justice è un ex cacciatore di taglie che lavora per l'ultima linea di resistenza umana, un gruppo di sopravvissuti nascosto in un bunker nucleare nel sottosuolo. La sua missione è scoprire come i muzzles sono arrivati al potere e distruggerli.

Questo stuzzicante action-horror è diretto da Valeri Milev (Wrong Turn 6) e scritto da Milev con Timur Turisbekov che è anche porduttore del film. Il cast è completato da Timur Turisbekov, Doroteja Toleva, Yana Marinova e Dessy Slavova.

Fonte: Joblo.com