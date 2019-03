L'annuncio a sorpresa. Il premio Oscar Guillermo Del Toro dirigerà Zambato, action/thriller prodotto da J.J. Abrams con la sua Bad Robot insieme alla Paramount. Lo stesso regista messicano ha confermato la notizia lanciata da Collider, via social.

Pinocchio: il progetto d'animazione di Guillermo del Toro approda su Netflix Netflix e Guillermo del Toro collaborano per il tanto atteso nuovo Pinocchio in stop-motion. Successivamente Del Toro ha precisato che non sarà un 'film ninja'. La trama dovrebbe ruotare attorno ad una ragazzina di 10/15 anni con letali abilità. Un titolo sulla falsariga di Kick-Ass e Hanna.

Del Toro è attualmente al lavoro sull'atteso Pinocchio in step motion Netflix, da lui scritto, prodotto e diretto, con data di uscita per il 1 gennaio 2021. Il regista ha ribadito che la pellicola è attualmente in pre-produzione a Portland, Oregon, con ambientazione nell'Italia fascista di Mussolini.

This has been in developmwnt for the last 6 years or so! Thanks to JJ maximum security system, it had not leaked. We are still developing steadily. Stay tuned here for news on which project SHOOTS next. Pinocchio btw is already in active prepro in Portland, OR https://t.co/Pd6wLXL5Wv