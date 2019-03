Rendez-Vous 2019, arrivano a Roma Jacques Audiard, Louis Garrel e Laetitia Casta

Di Federico Boni sabato 2 marzo 2019

Nona edizione per il Festival del Nuovo Cinema Francese, quest'anno ospitato dal cinema Nuovo Sacher.

Venezia 2018, The Sisters Brothers: Recensione del film di Jacques Audiard Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed splendidi protagonisti del western di Jacques Audiard, in Concorso a Venezia 75. Tra un mese, dal 3 all’8 aprile 2019, prenderà vita nella Capitale la nona edizione del Rendez-Vous, il Festival del Nuovo Cinema Francese che partirà da Roma per poi toccare, con focus e artisti, le città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.

Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français Italia, co-organizzata con UniFrance, e la collaborazione con l’Institut français - Centre Saint-Louis. Ospite d’onore di questa nona edizione, Jacques Audiard, pluripremiato e acclamato maestro del cinema francese che sarà nella Città Eterna al Cinema Nuovo Sacher, sede della manifestazione, per presentare The Sisters Brothers - I fratelli Sisters ed un focus speciale a lui dedicato, che chiuderà il festival l’8 aprile.

Per il suo ottavo lungometraggio, al debutto in lingua inglese, Jacques Audiard ha abbracciato il western, genere per antonomasia del cinema popolare americano, per sbriciolarne tutti i codici e trasformarlo in una saga picaresca sulla violenza dei padri fondatori e sulla fratellanza, imbevuta di humour, gusto per l’avventura e poesia. Musicato dal Premio Oscar Alexandre Desplat e interpretato da Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal, il film ha vinto il Leone d’Argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e quattro César. Il prossimo 2 maggio sarà nei cinema d'Italia.

Oltre ad Audiard, il Festival ospiterà Louis Garrel e Laetitia Casta, a Roma per presentare il secondo titolo da regista dell'ex volto di The Dreamers: L'Homme fidèle - L'uomo fedele, in sala dall’11 aprile con Europictures. Sullo sfondo di una Parigi semideserta e sensuale, il film di Louis Garrel esplora, con leggerezza e originalità, l’enigma amoroso attraverso le peripezie di un uomo, lo stesso Garrel, conteso tra due donne, interpretate da Laetitia Casta e Lily-Rose Depp.

Tutte le proiezioni, ovviamente, saranno in versione originale con sottotitoli in italiano.