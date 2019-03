IT: annunciate nuove edizioni speciali di Monopoli e Cluedo ispirate all'horror campione d'incassi

Di Pietro Ferraro sabato 2 marzo 2019

Monopoli e Cluedo avranno due nuove versioni speciali ispirate al film horror campione d'incassi "IT" di Andres Muschietti.

I giochi da tavolo sono un "evergreen" e in qualche caso materia prima da nerd, come il recente "starter pack" di Dungeons and Dragons ispirato alla serie tv Stranger Things. Ora gli amati Monopoli e Cluedo, due classici immarcescibili, aggiungono una nuova versione alle loro "edizioni speciali", questa volta dedicate al recente horror campione d'incassi IT che ha introdotto un nuova e malevola versione del famigerato clown Pennywise.

Creato in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products e basato sul film di successo del 2017 targato Warner Bros. Pictures, CLUEDO: IT porta nel classico gioco mistery ancora più caos e scompiglio mentre Bill Denbrough e i suoi amici tentano di determinare il piano di Pennywise. Viaggia tra la Casa su Neibolt Street, la Sinagoga, la Biblioteca Pubblica di Derry e altre location per identificare i vari oggetti usati per attirare la gioventù della città, evitando lungo la strada i Palloncini Rossi che porranno fine all'operazione ancor prima che il piano del minaccioso assassino possa essere scoperto. "CLUEDO: IT" sarà disponibile a partire da marzo.

Anch'esso ispirato all'acclamato film horror, arriva MONOPOLY: IT in cui fare acquisti, vendite e aprire attività commerciali all'interno e intorno a Derry, nel Maine, è la chiave per vincere questa straordinaria variazione di "The Landlord's Game". Usando gettoni di oggetti iconici come Inalatore, Barchetta di carta e Bicicletta, i giocatori possono pescare carte Incontri e Fenomeni mentre costruiscono case suburbane e condomini presso luoghi come la Cisterna di Pennywise e le Fogne di Derry. "MONOPOLY: IT" sarà disponibile entro la fine dell'anno.



E per i fan sfegatati del nuovo "IT le novità non sono finite: l'azienda The OP lancerà anche un gioco di miniature basato sul franchise horror. Questo nuovo gioco si chiama IT: EVIL BELOW ed è un gioco cooperativo di dadi e carte che sfida tutti i membri del Club dei perdenti a lavorare insieme per riportare Pennywise in letargo. Ulteriori informazioni sull'IT: Evil Below saranno annunciate entro la fine dell'anno.

Ricordiamo che sono diverse le edizioni speciali disponibili per due dei più amati e conosciuti giochi da tavolo di sempre. Cluedo è disponibile anche in versioni ispirate alla saga di Harry Potter e alle serie tv Sherlock e Il trono di spade. Monopoli invece dispone di speciali edizioni ispirate alla saghe di Star Wars, Il signore degli anelli e Pirati dei Caraibi, ai supereroi Batman e Deadpool, agli iconici Transformers, e alle serie tv Stranger Things e The Walking Dead.

Il 5 settembre arriva nei cinema italiani il sequel IT: Capitolo 2 scritto da Gary Dauberman e con al timone ancora il regista Andy Muschietti che concluderà il suo adattamento del capolavoro di Stephen King. Il cast di ragazzini del primo capitolo è stato sostituito da adulti come Bill Hader, James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone e Andy Bean, ma è stato confermato che i giovani interpreti del primo capitolo torneranno nel sequel, quindi aspettatevi di rivedere Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough, Sophia Lillis come Beverly Marsh, Jeremy Ray Taylor nei panni di Ben Hanscom, Chosen Jacobs come Mike Hanlon, Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie Kaspbrak e Wyatt Oleff come Stanley Uris. E naturalmente ritroveremo Bill Skarsgård di nuovo nei terrificanti panni di It / Pennywise.

Fonte: Screenrant / The OP