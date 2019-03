Scooby-Doo: annunciato il cast del reboot d'animazione, ci sarà anche Captain Caveman

Di Pietro Ferraro domenica 3 marzo 2019

Scooby-Doo torna sul grande schermo in un reboot d'animazione che includerà molti amati personaggi di Hanna-Barbera.

Un nuovo film animato di Scooby-Doo arriverà nei cinema l'anno prossimo e il progetto ha già i primi nomi del cast principale. Secondo quanto riferito, Will Forte (The Last Man on Earth) ha firmato per fornire la voce di Shaggy, l'attore ha già doppiato Abramo Lincoln nei due film d'animazione The LEGO Movie. Per la nerd Velma è stata scelta la voce di Gina Rodriguez che ha già doppiato l'istrice Una nel film d'animazione Ferdinand.

Altra aggiunta al cast l'attore e comico Tracy Morgan (30 Rock) che presterà la voce al personaggio di Hanna-Barbera noto come il cavernicolo Capitan Caveman. Frank Welker, noto per aver interpretato Fred Jones dal 1969 e Scooby-Doo dal 2002, darà la voce a Scooby nel film.

Tony Cervone (The Looney Tunes Show) dirige il film con Chris Columbus (Harry Potter), Charles Roven (Batman v Superman) e Allison Abbate (Space Jam) a bordo come produttori. Il film parlerà della Misteri e affini (Mystery Inc.) in collaborazione con altri personaggi di Hanna-Barbera per "salvare il mondo da Dick Dastardly e dai suoi piani malvagi", trasformando così l'iconico parterre di personaggi animati creati da William Hanna e Joseph Barbera in un grande universo condiviso. Non è stato ancora annunciato, ma speriamo che nel film ci sia anche Jabber Jaw, che sulla scia della "Misteri e Affini" di Scooby-Doo e delle "Teen Angels" di Captain Caveman risolveva misteri e catturava criminali nell'anno 2076 insieme al gruppo musicale dei Nettuno.

Da notare che Matthew Lillard non sta riprendendo il ruolo di Shaggy nel reboot animato. Dopo aver interpretato la dinoccolata spalla di Scooby-Doo nei film live-action, Lillard aveva continuato a dare voce al personaggio in film e videogiochi. La scelta di non riavere Lillard a bordo sarà stata dettata dal formato reboot e dal volersi allontanare dai due precedenti film live-action, Scooby-Doo - Il film del 2002 e il sequel Scooby-Doo 2: Mostri scatenati del 2004, titoli che hanno incassato insieme un totale di circa 456 milioni di dollari nel mondo da un budget complessivo di 109 milioni. Ricordiamo che i lungometraggi di Scooby-Doo più recenti sono il crossover Scooby-Doo! & Batman e Scooby Doo! e la maledizione del 13° fantasma.

Il nuovo film animato di Scooby-Doo arriverà nei cinema a marzo 2020.

Fonte: The Hollywood Reporter