Reminiscence, uno sci-fi per Hugh Jackman e Rebecca Ferguson

Di Federico Boni domenica 3 marzo 2019

Hugh Jackman e Rebecca Ferguson di nuovo insieme due anni dopo The Greatest Showman.

Un anno e mezzo dopo The Greatest Showman, in odore di sequel, Hugh Jackman e Rebecca Ferguson si ritroveranno sul set dell'action thriller Reminiscence, a detta di Deadline acquistato dalla Warner. Lisa Joy, regista di Westworld, farà il suo esordio cinematografico dietro la macchina da presa, dopo aver anche sceneggiato la pellicola.

Reminiscence seguirà la storia di Nick Bannister (Jackman), investigatore privato che si occupa di ritrovare ricordi cari ai suoi clienti. La sua vita cambia improvvisamente quando incontra una misteriosa cliente (Ferguson), di cui si innamora follemente. Ma un giorno, la donna scompare lasciando Nick completamente perso. Quando decide di cercarla, l'uomo scoprirà diversi aspetti della sua personalità che non conosceva prima.

Il film sarà ambientato nel prossimo futuro in una Miami stravolta dal riscaldamento globale, tanto dall'essere quasi completamente sommersa dall’acqua. Via alle riprese tra New Orleans e Miami in autunno.

La Ferguson sarà presto in sala con Men in Black: International e in Doctor Sleep, sequel di Shining, mentre Jackman è ancora nei cinema d'Italia con The Frunt Runner.