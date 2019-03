Fratelli Nemici - Close Enemies: trailer italiano del crime-thriller con Matthias Schoenaerts

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Europictures ha reso disponibile un trailer italiano di Fratelli Nemici - Close Enemies, un thriller poliziesco a tinte crime di produzione francese, transitato al Festival di Venezia e in arrivo nei cinema italiani il 28 marzo.

La trama ufficiale:

Il cast del film è completato da Sabrina Ouazani, Nicolas Giraud, Gwendolyn Gourvenec, Adel Bencherif, Marc Barbé, Omar Salim, Yann Goven, Raphaël Magnabosco, Djamel Lazaar e Ahmed Benaissa.

Il regista David Oelhoffen racconta come è nata l'idea del film.

Ho un amico avvocato che aveva importanti trafficanti di droga tra i suoi clienti. Ho pensato che sarebbe stato interessante incontrarli per cercare di capire come le loro vite fossero organizzate concretamente. La maggior parte ha accettato di parlare con me. Ho scoperto il divario tra il modo in cui di solito scandagliamo la vita criminale e di quanto in realtà sia enorme. Ci sono molte aspettative, molta paura e poco romanticismo. Mi ha fatto desiderare di vedere questa stessa realtà dal "lato opposto", all'interno della polizia. Così è nato il progetto. A quel tempo, mi è stato offerto di collaborare alla stesura di L'AFFAIRE SK1, film diretto da Frédéric Tellier su Guy Georges, il primo serial killer mai identificato in Francia. Questa collaborazione nella scrittura mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze sull'istituzione. Per capire cosa significasse questa professione. E per creare collegamenti inaspettati. Così ho avuto una documentazione abbastanza unica da entrambi i lati del narcotraffico e ho iniziato a costruire una storia su quel tema.