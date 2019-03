Metal Gear Solid, Oscar Isaac sarà Solid Snake?

Oscar Isaac potrebbe interpretare Solid Snake nell'annunciato adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, celebre videogioco Konami. A diffondere l'indiscrezione sui social il regista Jordan Vogt-Roberts (Skull Island):

Vogt-Roberts ha anche incluso un fotomontaggio dell'utente Twitter che ha immaginato Isaac nei panni di Solid Snake. Vogt-Roberts è legato al film dal lontano 2014. Nel 2017 è stato annunciato che Derek Connelly (Jurassic World) avrebbe scritto la sceneggiatura. Da allora, non si è più saputo niente. Nella serie videoludica, nata nel 1987, il giocatore controllava un soldato, chiamato a confrontarsi contro l'ultima incarnazione del Metal Gear, un carro armato bipede capace di lanciare missili nucleari da qualsiasi angolo del Pianeta.

La saga Metal Gear è famosa per la sua impostazione fortemente cinematografica e per l'esplorazione di temi filosofici quali guerra, ambientalismo, ingegneria genetica, censura, intelligenza artificiale, lealtà, soggettivismo contro oggettivismo e tanti altri ancori. Per questo motivo è dai più considerato come uno dei maggiori esempi di "arte videoludica".

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA:



To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake.



The full process required to cast an icon hasn’t even started, but..



Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from.



The ball’s in Oscar’s court. pic.twitter.com/DKM1gw0Oc2