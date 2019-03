Come ti ammazzo il bodyguard, Frank Grillo per il sequel

Di Federico Boni lunedì 4 marzo 2019

Anche Frank Grillo nel sequel di The Hitman's Bodyguard.

Costato solo 30 milioni di dollari, The Hitman's Bodyguard, arrivato in Italia con il titolo 'Come ti ammazzo il bodyguard', è stata una delle sorprese del 2017, con 176,586,701 dollari incassati in tutto il mondo.

Ebbene a detta di Variety il roccioso Frank Grillo si unirà al sequel, intitolato 'The Hitman's Wife's Bodyguard', annunciato e rilanciato dai tre volti principali del primo capitolo: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek. Grillo interpreterà il ruolo di un agente dell'Interpol che chiederà aiuto a Michael, Darius e Sonia per fermare un attacco informatico in Europa. Via alle riprese imminente, con ciak in Costiera Amalfitana. In cabina di regia ancora una volta Patrick Hughes, con Tom O'Connor allo script.

Grillo, visto anche in Zero Dark Thirty, The Purge: Anarchy, The Purge: Election Year, Captain America: Civil War e Reprisal, sarà a breve di nuovo in sala con Donnybrook al fianco di Jamie Bell e con gli attesi Avengers: Endgame, in cui ritroverà il personaggio di Brock Rumlow / Crossbones, e Once Upon a Time in Staten Island, al fianco di Naomi Watts.

Fonte: Comingsoon.net