King Richard, Will Smith sarà il padre di Venus e Serena Williams

Di Federico Boni martedì 5 marzo 2019

La vita di Richard Williams, padre/allenatore delle sorelle Williams, diventa lungometraggio.

Will Smith sarà Richard Williams, il padre padrone di Venus e Serena Williams, in King Richard, biopic a lui dedicato sceneggiato da Zach Baylin. Parola di Deadline.

Oggi 77enne, Richard Williams, che non aveva mai giocato a tennis, elaborò un piano di 78 pagine per tramutare le figlie in due stelle del tennis mondiale. L'uomo fece a pugni, pur di conquistare un campaccio di cemento dove far allenare le due piccolissime Williams, poi entrate nella Storia dello sport, con Serena regina di sempre grazie ai 23 Slam vinti. 7 quelli portati a casa dalla sorella maggiore, più elegante ma meno potente.

20 anni fa, con il trionfo di Venus agli US Open contro Lindsay Davenport, iniziò la scalata al tennis mondiale delle due Williams. L'anno dopo, una volta conquistato Wimbledon, il papà allenatore Richard urlò "Straight Outta Compton!" e saltò oltre lo stand della NBC, sorprendendo Chris Evert e esibendosi in una danza trionfale.

Tim White e Trevor Write (The Post, Wind River, Ingrid Goes West) produrranno King Richard con la loro Star Thrower Entertainment. Tra i produttori ci sarà anche lo stesso Smith, con la sua Overbrook Entertainment. Ora è caccia al regista.

Fonte: Comingsoon.net