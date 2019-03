Sherlock Holmes 3 slitta di un anno

Di Federico Boni martedì 5 marzo 2019

Ancora ritardi produttivi per Sherlock Holmes 3.

L'ennesimo rinvio. La Warner ha annunciato lo slittamento dell'uscita in sala di Sherlock Holmes 3. Non più il 25 dicembre del 2020, come precedentemente annunciato, bensì il 22 dicembre del 2021, ovvero 10 anni dopo Sherlock Holmes - Gioco di ombre, nel 2011 campione d'incassi con 545,4 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Robert Downey Jr. e Jude Law riprenderanno i rispettivi ruoli di Sherlock e Watson, mentre non è ancora chiaro se Guy Ritchie, a breve in sala con il live-action Disney di Alladin, tornerà dietro la macchina da presa.

Nel 2009 il primo capitolo, con 524,028,679 dollari incassati. Il terzo sarà sceneggiato da Chris Brancato, al suo esordio cinematografico dopo decenni di serialità televisiva.

Nel finale del 2° capitolo Holmes si lasciava andare ad uno scontro 'mortale' con Jared Harris, nei panni dell'arci-nemico professor James Moriarty