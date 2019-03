The Batman: Ben Affleck conferma un nuovo Bruce Wayne molto più giovane

Di Pietro Ferraro martedì 5 marzo 2019

Il nuovo Batman dell'Universo Esteso DC sarà molto più giovane del Bruce Wayne di Ben Affleck.

L'Universo Esteso DC avrà un nuovo Batman molto più giovane del Bruce Wayne di Ben Affleck, a rivelarlo lo stesso Affleck in una recente intervista con ET Canada. The Batman, che ricordiamo è un titolo provvisorio, vede designato alla regia Matt Reeves (The War - Il pianeta delle scimmie) e sarà finalmente in produzione entro la fine dell'anno, senza Affleck nei panni del Crociato Incappucciato.

Anche se Affleck non è più coinvolto nel progetto, mentre promuoveva il suo nuovo film da protagonista, il thriller d'azione Triple Frontier, che debutterà su Netflix alla fine di questo mese, gli è stato nuovamente chiesto di "The Batman" che Affleck avrebbe diretto, cosceneggiato, prodotto e interpretato prima di buttare tutto alle ortiche, probabilmente per la troppa pressione.

Non vedo l'ora, hanno un grande regista, stanno facendo una specie di, non voglio rivelare nulla perché loro...stanno facendo una versione giovane, una versione agli esordi con un ragazzo più giovane...sono sicuro che sarà grandioso.

Le parole di Affleck confermano ciò che abbiamo sentito in precedenza: Matt Reeves sta cercando un attore più giovane. È stato anche riferito che questo non sarà un Batman completamente nuovo, ma uno con meno esperienza. Il problema di un Batman "sbarbatello" è che potrebbe creare uno spiacevole effetto Robin / Nightwing e anche la tentazione di reclutare un attore inesperto, magari lanciato da qualche pellicola "young adult" per un ruolo che non si può buttare via così tanto per attirare un pubblico di adolescenti. Speriamo che Matt Reeves si sappia imporre poiché oltre a non essere Nightwing, Batman non è neanche Flash o Spider-Man, insomma non riusciamo a concepire proprio una sorta di "Batboy" che fa battute e mette in scena divertiti combattimenti.

Con il forfait di Affleck e la sua sceneggiatura cassata è saltato anche l'antagonista principale, il Deathstroke di Joe Manganiello, quindi al momento non ci sono indizi con chi o quanti villain il nuovo Batman dovrà confrontarsi. I dettagli della trama sono naturalmente top-secret, tuttavia Matt Reeves ha detto che il suo film si concentrerà di più su Batman come detective e avrà un'atmosfera che strizza l'occhio al noir. Attori come Nick Jonas e Joey Lawrence si sono recentemente candidati per assumere il ruolo, ma al momento non c'è un favorito o una potenziale short-list, qualcuno ha fatto nomi improbabili come Robert Pattinson, ma preferiamo stendere un velo pietoso su questa candidatura a dir poco improponibile. Si spera che alcuni nomi comincino a trapelare a breve e a questo punto, visto il range d'età richiesto, attori come John Hamm e Jeffrey Dean Morgan sono fuori gioco L'uscita nelle sale di "The Batman" è fissata al 25 giugno 2021.

Fonte: ET