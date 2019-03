Aniara: trailer e poster del dramma fantascientifico svedese

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 marzo 2019

Aniara: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Pella Kagerman e Hugo Lilja nei cinema americani dal 17 maggio 2019.

Disponibile un trailer di Aniara, un intrigante nuovo dramma fantascientifico di produzione svedese che si distingue per un racconto di ampio respiro che comincia come un'avventura fantascientifica per poi evolvere in un dramma corale con elementi catastrofici, insomma un bel mix che promette qualcosa di alternativo per gli appassionati di fantascienza, anche dal punto di vista prettamente estetico.

La trama segue una nave che trasporta coloni su Marte, che viene sbalzata bruscamente fuori rotta. Questo fa sì che i passeggeri ossessionati dal consumo considerino il loro posto nell'universo. Il film è diretto da Pella Kagerman e Hugo Lilja che hanno anche scritto insieme la sceneggiatura adattando un'opera dello scrittore e poeta svedese vincitore del premio Nobel Harry Martinson scomparso nel 1978.

Il cast di "Aniara" include Emilie Jonsson, Arvin Kananian, Bianca Cruzeiro, Anneli Martini, Jennie Silfverhjelm, Peter Carlberg ed Emma Broome.

Pella Kagerman è una regista svedese che ha iniziato la sua carriera nel 2009 dirigendo cortometraggi in collaborazione con Hugo Lilja, e ora con "Aniara" esordisce nel suo primo lungometraggio.

La protagonista del film, l'attrice Emelie Jonsson, arriva dal piccolo schermo dove è nota per il ruolo nella popolare miniserie televisiva Gentlemen & Gangsters.

"Aniara" ha debuttato al TIFF (Toronto International Film Festival) in Canada nel settembre 2018, dove è stato ben accolto. Magnolia Pictures distribuirà "Aniara" nei cinema americani il 17 maggio 2019.

