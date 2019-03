Hello Kitty, arriva il film hollywoodiano

Di Federico Boni mercoledì 6 marzo 2019

Annunciato il primo film su Hello Kitty.

New Line Cinema, Sanrio e FlynnPictureCo. svilupperanno un film in lingua inglese con Hello Kitty protagonista. Sarà il primo progetto cinematografico 'non giapponese' in 45 anni di vita del mitico personaggio, ideato dal designer Yuko Shimizu. Mai, fino ad oggi, la Sanrio aveva concesso i diritti di un proprio personaggio ad uno studios cinematografico. Il film sarà prodotto da Beau Flynn, con la sua FlynnPictureCo, e Wendy Jacobson.

Hello Kitty nasce ufficialmente nel 1974, su un semplice portamonete. Tempo un anno e diventa fenomeno globale. Ad oggi è presente in 130 Paesi su oltre 50.000 prodotti diversi. E' chiaro che ora arrivi la parte più difficile, perché bisognerà inventare una 'storia', che nel caso di Hello Kitty non è mai davvero esistita. Non è chiaro, al momento, se si tratterà di un film in live-action o di un lungometraggio animato.

"Sono estremamente lieto che Hello Kitty e altri famosi personaggi di Sanrio faranno il loro debutto a Hollywood. Hello Kitty è stato a lungo un simbolo di amicizia e speriamo che questo film serva a far crescere quel cerchio di amicizia in tutto il mondo", ha dichiarato il fondatore di Sanrio, Presidente e CEO Shintaro Tsuji.

"Siamo entusiasti di poter collaborare con Sanrio e FlynnPictureCo. sullo sviluppo di un film basato su questa preziosa icona. È un raro privilegio avere l'opportunità di esplorare le possibilità di un IP senza tempo. Hello Kitty e le sue amiche fanno parte da decenni della nostra cultura condivisa e non vediamo l'ora di scoprire dove questa nuova avventura la porterà", hanno proseguito Richard Brener, Presidente e Chief Creative Officer, e Carolyn Blackwood, President e Chief Content Officer di New Line Cinema.

"Hello Kitty è stato uno dei personaggi più amati in tutto il mondo degli ultimi quarant'anni. Siamo incredibilmente onorati che il Presidente Tsuji ci abbia affidato la responsabilità di portare la sua storia sul grande schermo a livello mondiale per la prima volta in assoluto, ed è un sogno che possiamo farlo con i nostri partner a lungo termine di New Line e Warner Bros. Con i valori positivi e orientati alla famiglia che incarnano Hello Kitty e Sanrio, non c'è mai stato un momento migliore di adesso per condividere il suo messaggio con il mondo!", ha concluso Beau Flynn, CEO, FlynnPictureCo.

Fonte: Deadline