La paziente silenziosa, Brad Pitt porta al cinema il romanzo di Alex Michaelides

Di Federico Boni mercoledì 6 marzo 2019

L'acclamato best seller di Alex Michaelides diventerà lungometraggio.

Annapurna Pictures e la Plan B di Brad Pitt porteranno al cinema The Silent Patient, romanzo d'esordio di Alex Michaelides arrivato in Italia con il titolo La Paziente Silenziosa, edito da Enaudi.

Protagonista Alicia Berenson, donna che sembra avere una vita perfetta: è un’artista di successo, ha sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri piú esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco a poco Alicia ricomincia a parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio.

Sue Naegle e Ivana Lombardi supervisioneranno la produzione per Annapurna. Nessun altro dettaglio, inclusi cast e regista, è stato annunciato. Plan B ha firmato un accordo triennale con Annapurna nel 2017, che ad oggi ha prodotto l'imminente progetto senza titolo di Miranda July. Insieme, Annapurna e Plan B hanno prodotto Vice e If Beale Street Could Talk, freschi vincitori agli Oscar.

Fonte: Comingsoon.net