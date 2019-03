Extra Ordinary: trailer e poster della commedia sovrannaturale con Will Forte

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 marzo 2019

Extra Ordinary: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia sovrannaturale con Will Forte e Maeve Higgins.

Disponibile un primo trailer della commedia sovrannaturale Extra Ordinary diretta da Mike Ahern e Enda Loughman e con protagonista Rose, una donna che ha capacità sovrannaturali di cui ha paura, ma che alla fine utilizzerà per aiutare il suo vicinato.

La trama ufficiale:





Rose è una dolce, adorabile istruttrice di guida dell'Irlanda rurale dotata di abilità sovrannaturali che gli permettono di comunicare con i defunti. Rose ha cercato di venire a patti con i suoi poteri, ma deve costantemente rifiutare varie richieste di esorcizzare gli spiriti dai bidoni della spazzatura o da una pila di ghiaie infestate. Le cose prendono una piega ancora più strana quando arriva la meteora e rockstar fallita Christian Winter. Lui ha fatto un patto con il diavolo, sperando di tornare alla celebrità. E a sua volta lancia un maleficio su una adolescente del posto. Il padre disperato della ragazza si rivolge a Rose per chiedere aiuto. Ma Rose è terrorizzata dal suo dono, un ostacolo che dovrà superare se mai intendese salvare la giovane da un destino peggiore della morte. La sua situazione dovrebbe essere semplice: "Salva la ragazza, ferma il tipo e torna casa in tempo per uno spuntino leggero". Certo, ma la vita non è mai così facile.

"Extra Ordinary" è interpretato da Maeve Higgins come Rose, Will Forte come Christian Winter, Barry Ward, Claudia O'Doherty, Jamie Beamish, Terri Chandler, Risteard Cooper, Emma Coleman, Carrie Crowley, Mary McEvoy e Jon Cheung.

Mike Ahern e Enda Loughman in precedenza hanno collaborato ai cortometraggi Mr. Foley (2009) e The Hatch (2011) prima di trasformare "Extra Ordinary" nel loro debutto alla regia. Mike e Enda appaiono anche nel film in ruoli di supporto.

la protagonista del film Maeve Higgins ha iniziato a recitare nella serie tv del 2005 Naked Camera, dove ha interpretato molti ruoli diversi. Ha recitato anche in Moone Boy e Inside Amy Schumer con il suo debutto cinematografico risalente allo scorso anno con una parte in The Rainbow Bridge Motel. Dopo il ruolo in "Extra Ordinary" la vedremo nella commedia Senior Escort Service.

Il trailer è davvero promettente e ci ha ricordato un classico della commedia sovrannaturale, il sottovalutato Sospesi nel tempo (The Frighteners) di Peter Jackson con un Michael J. Fox truffaldino esorcista in grado di comunicare con i defunti, e anche la serie tv Deadbeat con Tyler Labine medium sui generis "strafumato" e fannullone.

"Extra Ordinary" sarà presentato il prossimo 10 marzo in anteprima mondiale al festival cinematografico di SXSW a Austin in Texas.

Fonte: Entertainment Weekly