Ralph Spacca Internet, i registi vogliono uno spin-off sulle Principesse Disney

Di Federico Boni mercoledì 6 marzo 2019

Rich Moore e Phil Johnston lanciano l'idea alla casa madre Disney. Perché non pensarci?

Ralph spacca Internet, recensione: c'erano una volta le sale giochi, e ci sono ancora A distanza di sei anni da Ralph Spaccatutto, il simpatico "cattivo" del suo videogioco si avventura in un modo fatto di spam e social Costato quasi 200 milioni di dollari e acclamato dalla critica, l'ottimo Ralph Spacca-Internet ha incassato 520,330,203 dollari in tutto il mondo, consentendo all Disney di rientrare dell'imponente budget.

Tra i momenti più apprezzati del film spicca indubbiamente la parte dedicata alle Principesse Disney, immediatamente diventata di culto. Ebbene i due registi Rich Moore e Phil Johnston, intervistati da The A.V. A Club, hanno confermato l'ipotesi spin-off, interamente dedicato a Biancaneve, Cenerentola & Co.

"Pensiamo che sia un'idea che vale la pena esplorare". "Non è solo la scena in cui si incontrano con Vanellope e in cui parlano di cosa significhi essere una principessa, perché poi le vediamo in azione. Sembra che ci sia qualcosa in questa scena, perché le stiamo finalmente vedendo far cose che abbiamo sempre creduto potessero fare, ma che non avevamo mai visto prima. "

Moore e Johnston hanno però messo le mani avanti, sottolineando come "non sappiamo se qualsiasi concreto discorso su tutto questo sia stato fatto". E allora perché non farlo, ci verrebbe da dire, vista l'enorme potenzialità esplicitata da quella amatissima ed esilarante scena di Ralph Spacca-Internet, che potrebbe aver spalancato un mondo nei confronti di un cross-over principesco.