Il coraggio della verità: trailer italiano del film di George Tillman Jr.

Di Pietro Ferraro giovedì 7 marzo 2019

Il coraggio della verità: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico George Tillman Jr. nei cinema italiani dal 14 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 14 marzo arriva nei cinema italiani, con 20th Century Fox, il dramma Il coraggio della verità, basato sul romanzo bestseller "The Hate U Give" di Angie Thomas.

Il film è diretto dal regista George Tillman Jr. (Luke Cage, Notorious) e vede protagonista Amandla Stenberg (Hunger Games, Darkest Minds) come una giovane ragazza di nome Starr Carter che vive tra due mondi: la vita in casa, nel suo quartiere povero popolato soprattutto da persone di colore, e la vita a scuola dove studia al fianco dei suoi compagni, ragazzi ricchi e per lo più bianchi. Questi due mondi finiranno per scontrarsi quando la sua migliore amica d'infanzia Khalil viene uccisa davanti ai suoi occhi da un agente di polizia, un episodio che alimenta la pressione in tutta la comunità.

"Il coraggio della verità" è stato presentato al Toronto International Film Festival 2018 dove è stato acclamato dalla critica, con molti che hanno elogiato in particolare l'interpretazione di Amandla Stenberg.

La trama ufficiale:

Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove imperversano le gang ma frequenta una scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a costruire un futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste all'uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le prime pagine dei giornali. Quando appare chiaro che la polizia non ha alcun interesse a chiarire l'episodio, la protesta scende in strada e il quartiere di Starr si trasforma in teatro di guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è successo davvero quella notte? Ma l'unica che possa dare una risposta è Starr.

Il cast del film è completato da Regina Hall, Russell Hornsby, Anthony Mackie, Issa Rae, Common, K.J. Apa, Algee Smith, Dominique Fishback e Sabrina Carpenter.

Audrey Wells, la sceneggiatrice che ha adattato il romanzo di Angie Thomas per lo scherma, è scomparsa il 4 ottobre 2018, dopo una lotta di cinque anni e mezzo con un cancro, il decesso di Wells è avvenuto un giorno prima dell'uscita del film nelle sale americane.

Per quanto riguarda il titolo originale del film e del libro cui si ispira, "The Hate U Give" è ispirato all'acronimo THUG LIFE inventato dal rapper 2Pac, il suo significato completo è THE HATE U GIVE LITTLE INFANTS F**KS EVERYONE.

[Per guardare il video musicale clicca sull'immagine in alto]