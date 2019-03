Maleficent 2 anticipato al 18 ottobre 2019 - poster e titolo definitivo

Di Federico Boni mercoledì 6 marzo 2019

Non più maggio 2020 bensì ottore 2019. Arriva Maleficent: Mistress of Evil.

Maleficent 2 anticipato al 18 ottobre 2019 - poster e titolo definitivo Potenzialmente, un 2019 da 10 miliardi di dollari d'incasso per la Disney. L'annuncio a sorpresa, via social. La Disney ha anticipato di ben 7 mesi l'uscita in sala di Maleficent 2, inizialmente annunciata per il 29 maggio 2020 e ora ufficializzata per il 18 ottobre del 2019. Tra poco più di sette mesi, in sostanza. Un altro gigantesco asso da novanta per provare ad entrare nella Storia del Box Office, considerando gli arrivi di Captain Marvel, Dumbo, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Il Re Leone, Artemis Fowl di Kenneth Branagh, Frozen 2 e Star Wars: Episode IX. I magnifici 10.

Maleficent: Mistress of Evil il titolo del sequel, con tanto di primo poster ufficiale diffuso via Twitter. 5 anni fa, il primo capitolo firmato Robert Stromberg incassò ben 758,539,785 dollari in tutto il mondo.

Confermatissime Angelina Jolie ed Elle Fanning, con Michelle Pfeiffer principale novità nei panni della Regina Ingrith. A completare il cast Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay, Harris Dickinson, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville, con Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar) alla regia e Linda Woolverton di nuovo allo script. Trama per ora sconosciuta.