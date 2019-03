Framing John DeLorean: trailer del documentario con Alec Baldwin

Di Pietro Ferraro giovedì 7 marzo 2019

Framing John DeLorean: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Sheena M. Joyce e Don Argott nei cinema americani dal 7 giugno 2019.

Disponibile un primo trailer di Framing John Delorean, primo documentario in assoluto a raccontare la vita del famigerato costruttore di automobili che ha rivoluzionato l'industria automobilistica per poi affrontare pesanti accuse di droga.

La maggior parte delle persone conosce DeLorean grazie all'iconica automobile trasformata in macchina del tempo dei film Ritorno al futuro, che hanno contribuito a consolidare il marchio DeLorean nella cultura pop fino ai giorni nostri. Ma come rivela questo trailer, la storia dell'uomo dietro la macchina è molto più affascinante di quanto possiamo immaginare.

John DeLorean era il protagonista che i produttori di Hollywood sognano ed era reale.

"Framing John DeLorean" pone la domanda, chi era il vero John DeLorean? Per alcuni era un visionario ribelle che ha cambiato radicalmente l'industria automobilistica per altri solo un abile truffatore. Per la prima volta in assoluto questo documentario racconta la vita di quest'uomo, la sua ascesa attraverso i ranghi della General Motors, la sua ossessione per la costruzione di un'auto sportiva che avrebbe potuto conquistare il mondo e la sua tremenda caduta a seguito di accuse di traffico di cocaina .

Il documentario utilizza una combinazione di interviste e filmati d'archivio, ma ci sono anche ricostruzioni drammatiche realizzate utilizzando Alec Baldwin nei panni di John DeLorean.

"Framing John DeLorean" è diretto dai registi Sheena M. Joyce e Don Argott (The Art of the Steal) e prodotto da Tamir Ardon e Don Argott, con Nate Bolotin a bordo come produttore esecutivo. Il cast che affianca Baldwin nelle parti drammatizzate include Morena Baccarin, Josh Charles, Dean Winters, Michael Rispoli, Jason Jones, Dana Ashbrook, Josh Cooke e Sean Cullen.

La compagnia di John DeLorean, la DeLorean Motor Company, ha prodotto sempre una sola macchina, la DeLorean DMC, comunemente nota come la DeLorean. Meno di 9.000 ne sono state realizzate e oggi sono apprezzati oggetti da collezione. "Framing John DeLorean" debutta nei cinema americani il 7 giugno 2019.

Fonte: Deadline