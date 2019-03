Master Z: trailer e poster dello spin-off di "Ip Man" con Max Zhang e Dave Bautista

Di Pietro Ferraro giovedì 7 marzo 2019

Master Z: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Yuen Woo Ping nei cinema americani dal 12 aprile 2019.

Disponibili trailer e poster dell'action con arti marziali Master Z: Ip Man Legacy. Il personaggio del maestro di Wing Chun di Donnie Yen non è nel film, ma l'attore e artista marziale è a bordo come produttore e ha dato il pieno controllo al leggendario regista e coreografo di arti marziali Yuen Woo Ping (La tigre e il dragone 2). Il film vede partecipazione di Max Zhang (The Love Clinic), Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Liu Yan (Young Marshal), Michelle Yeoh (La tigre e il dragone) e Tony Jaa (la serie Ong-bak).

L'iconico regista di film d'azione Woo-ping Yuen dirige un cast stellare per creare un nuovo capitolo ambientato nel celebre universo di "Ip Man". Dopo la sconfitta subita con il Maestro Ip, Cheung Tin Chi (Max Zhang), tenta di rifarsi una vita con il suo giovane figlio ad Hong Kong, servendo tavoli di un locale frequentato da stranieri. Ma non passa molto tempo prima che il mix di stranieri, denaro e leader della triade lo trascinino ancora una volta nel mezzo del combattimento.

Max Zhang ammette che combattere Dave Bautista è stata una sfida che lo ha persino spaventato a volte, perché l'attore di Guardiani della Galassia è molto più alto di lui. Zhang ha raccontato: "i suoi pugni sono così enormi, che anche se i suoi colpi non arrivano davvero, puoi comunque sentire il dolore".

Anche se "Master Z: Ip Man Legacy" contiene il nome di Ip Man in realtà non è un sequel, ma uno spin-off. Max Zhang torna nei panni di Cheung Tin Chi, proseguendo la storia del personaggio interpretato in Ip Man 3. Il protagonista sembra aver rinunciato a combattere all'inizio del film, ma tutto cambia quando incappa nel traffico di droga messo in piedi da Owen Davidson (Dave Bautista). Il senso di giustizia sepolto nel profondo risveglia lo spirito del Wing Chun e Cheung Tin Chi decide di tornare a combattere per una giusta causa.

Max Zhang, classe 1974, è un ex atleta di Wushu che ha iniziato la sua carriera nel cinema come stuntman. I crediti di Zhang come attore includono ruoli nel biopic The Grandmaster (2013), che gli è valso un Hong Kong Film Award come miglior attore non protagonista, in Rise of the Legend (2014) dove ha recitato al fianco di Sammo Hung e nel sequel Pacific Rim - La rivolta (2018). Zhan ha inoltre lavorato come stuntman in Hero con Jet Li, I mercenari 2 con Sylvester Stallone e Outcast - L'ultimo templare con Nicolas Cage. Vedremo Zhang ancora al fianco di Dave Bautista nell'imminente Escape Plan 3, sequel con protagonista Sylvester Stallone attualmente in fase di post-produzione.

"Master Z: Ip Man Legacy" arriva nei cinema americani il 12 aprile 2019.

