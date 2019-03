Gundam, trovato lo sceneggiatore del live-action

Di Federico Boni giovedì 7 marzo 2019

Prosegue la lavorazione di Gundam, live-action Legendary Pictures.

Brian K. Vaughan, creatore di Y: The Last Man, Ex Machina e Runaways, firmerà la sceneggiatura di Gundam, live-action sul popolare anime ideato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per lo studio Sunrise nel 1979. A riportare la notizia Deadline.

Vaughan sarà anche produttore esecutivo del progetto Legendary Entertainment, che sarà coprodotto dalla Sunrise. Mobile Suit Gundam, la serie di anime che ha lanciato Gundam come franchise, festeggerà il suo 40° anniversario il prossimo mese.

La serie è ambientata un'epoca in cui l'esponenziale crescita dell'umanità ha portato le persone ad emigrare nelle colonie spaziali. Proprio questi 'emigranti', alla fine, cercheranno una loro autonomia dichiarando una guerra di indipendenza contro gli abitanti del Pianeta Terra.

Dopo Pacific Rim, King Kong e Godzilla, la Legendary diventa così sempre più studios da 'colossi' cinematografici. Nominato per l'Harvey e l'Eisner Awar, Vaughan, fumettista assai apprezzato, ha sceneggiato per la tv serie come Lost e Under The Dome.