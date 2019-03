Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, via alle riprese con Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna

Di Federico Boni giovedì 7 marzo 2019

Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Nancy Brill e Gianmarco Tognazzi tra i protagonisti di Se mi vuoi Bene, nuovo film di Fausto Brizzi.

Floppato pesantemente in sala con Modalità aereo, già fuori dalla Top10 dei principali incassi con neanche un milione e mezzo di euro, Fausto Brizzi è immediatamente tornato sul set per adattare il suo stesso romanzo, Se mi vuoi bene, tradotto in 30 Paesi e in questo caso sceneggiato da Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e Martino Coli.

Riprese iniziate a Torino, con sei settimane di set e un cast composto da Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Nancy Brilli, Gianmarco Tognazzi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi e Memo Remigi.

Protagonista Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso nei panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza ad ognuno di loro.

Modalità aereo è stato il peggior incasso della carriera di Fausto Brizzi, 13 anni dopo il boom all'esordio di Notte prima degli esami.