Star Wars 9: proiettato un primo filmato e confermati alcuni dettagli

Di Pietro Ferraro venerdì 8 marzo 2019

Disney ha proiettato ai suoi azionisti le prime immagini dell'atteso "Star Wars 9".

Disney ha proiettato il primo filmato di Star Wars 9 durante la riunione annuale degli azionisti. Il filmato era in gran parte un montaggio di immagini dal set, ma c'erano alcune scene, una delle quali includeva il ritorno dell'iconico casco di Darth Vader, che è stato visto per l'ultima volta in "Il risveglio della Forza". Il ritorno di questo oggetto conferma alcune voci che presagivano una rievocazione di Darth Vader la cui ombra si staglierà sulla fine della nuova trilogia e della saga Skywalker. Altre voci suggeriscono che la maschera di Kylo Ren finita in mille pezzi sarà riparata e che tornerà nel film, anche se non è chiaro chi la indosserà questa volta.

Il casco di Darth Vader è una notizia entusiasmante e una conferma di un "tirare le fila" messo in scena da J.J. Abrams per questo nono e ultimo capitolo della saga Skywalker. Sembra che nel nuovo filmato Kylo Ren si trovi in una stanza bianca mentre fissa ancora una volta il casco, forse alla ricerca di un qualche segno rivelatorio. Ulteriori filmati di "Star Wars 9" mostrati agli azionisti Disney hanno incluso una scena di Rey, Finn e Poe nella cabina di pilotaggio del Millennium Falcon e Rey insieme a Chewbe e la sua balestra.

Sono state mostrate inoltre scene con un'esplosione gigantesca, che mette fuori combattimento un gruppo di Stormtrooper, e una ulteriore scena con il Lando Calrissian di Billy Dee Williams e Rey che girovagano in un mercato con un gruppo di alieni.

Dopo le polemiche su "Gli Ultimi Jedi", J.J. Abrams e Lucasfilm stanno curando ancora più del solito i contenuti del film consapevoli che l'ultimo episodio della saga Skywalker ha il compito di riunire il fandom e rilanciare il franchise dopo la battuta di arresto con lo spin-off Solo.

Fonte: Screenrant