Suicide Squad 2: trapelati dettagli sui nuovi personaggi

Di Pietro Ferraro venerdì 8 marzo 2019

Trapelati dettagli sui nuovi personaggi che il regista James Gunn intende introdurre in "Suicide Squad 2".

Il sito Collider ha rivelato alcuni nuovi dettagli riguardo a Suicide Squad 2 di James Gunn. Il progetto ha subito una svolta lo scorso anno quando Warner Bros. ha ingaggiatp Gunn per scrivere la sceneggiatura del sequel dopo che Disney l'aveva licenziato come regista di Guardiani della Galassioa Vol. 3. Gunn è a bordo anche per dirigere e ora ci sono nuovi dettagli sulla nuova squadra che il regista intende introdurre ai fan.

Voci di un team rinnovato da James Gunn rispetto all'originale visto nel Suicide Squad di David Ayer sono in giro da tempo, con Gunn che aveva parlato di un reboot "morbido" che non avrebbe intaccato la continuità dell'Universo Esteso DC. Secondo questo aggiornamento questi nuovi personaggi sono stati rivelati e includono Ratcatcher, Polka-Dot Man, Peacemaker e King Shark. Saranno presenti insieme a Deadshot, che tornerà dalla puntata precedente, ma non interpretato da Will Smith che ha recentemente abbandonato il ruolo, con Idris Elba attualmente in trattative vper sostituirlo. Si prevede inoltre che Margot Robbie riprenderà il suo ruolo di Harley Quinn.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi Ratcatcher alias Otis Flannegan, è un villain di Gotham City che ha iniziato la sua vita come sterminatore di ratti prima di darsi al crimine. La fonte afferma che il piano è cambiare il genere di questo personaggio per il film. Lui, o lei in questo caso, ha un esercito di topi che obbediscono ai suoi comandi. King Shark alias Nanaue, potrebbe essere il figlio di un dio squalo o potrebbe essere solo una mutazione orribile. In ogni caso è un gigantesco squalo che cammina e parla. Polka-Dot Man noto anche come Mister Polka-Dot è un cattivo minore di Gotham City che ha la capacità di far crescere pois sul suo corpo che possono essere usati come arma. Infine Peacemaker, alias Christopher Smith, è un amante della pace che per raggiungere il suo scopo usa metodi estremi come l'omicidio.

La cricca di freak assemblata da Gunn è davvero curiosa e originale e potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa, come all'epoca lo furono gli "sconosciuti" (a livello di grande pubblico) personaggi dei Guardiani della galassia. Dei nuovi potenziali membri della rinnovata Suicide Squad l'unico noto al grande pubblico, e a chi non mastica fumetti, è King Shark. grazie alla sua apparizione come antagonista nella serie tv The Flash.

"Suicide Squad 2" dovrebbe iniziare la produzione entro la fine dell'anno per un'uscita nelle sale fissata al 6 agosto 2021.

Fonte: Collider