Stuber: trailer e trama della commedia d'azione con Dave Bautista e Kumail Nanjiani

mercoledì 10 aprile 2019

Stuber: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione con Dave Bautista nei cinema americani dal 12 luglio 2019.

Sono disponibili online un trailer e una locandina di Stuber, la commedia d'azione di 20th Century Fox che vede la partecipazione di Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino e Karen Gillan.

Quando un mite autista di Uber di nome Stu (Kumail Nanjiani) prende a bordo un passeggero (Dave Bautista) che si rivela essere un poliziotto sulle tracce di un brutale assassino, viene travolto da un travagliato tormento dove tenta disperatamente di aggrapparsi alla sua intelligenza, alla sua vita e alla sua valutazione a cinque stelle.

"Stuber" è diretto da Michael Dowse da una sceneggiatura scritta da Tripper Clancy. I produttori sono Jonathan Goldstein, John Francis Daley.

Questa non è l'unica commedia d'azione in arrivo con protagonista Dave Bautista, la scorsa settimana, vi abbiamo proposto un primo trailer della spy-comedy d'azione per tutta la famiglia My Spy, dove Bautista è un agente della CIA, in balia di una ragazzina di nove anni, che si trova costretto ad insegnare alla giovanissima aspirante spia le basi per diventare un agente segreto.

Per quanto riguarda che Kumail Nanjiani, ricordiamo che l'attore è in lizza per un ruolo in The Eternals, film che introdurrà la razza di sovrumani noti come Eterni creati da Jack Kirby nell'Universo Cinematografico Marvel, di cui Bautista fa parte come il Drax dei Guardiani della Galassia.

"Stuber" debutta nei cinema americani il 12 luglio 2019.

Stuber: prime immagini della commedia d'azione con Dave Bautista e Kumail Nanjiani

Disponibili due prime immagini di Stuber, la commedia d'azione di 20th Century Fox che vedrà l'improbabile coppia formata da Dave Bautista (Guardiani della Galassia) e Kumail Nanjiani (The Big Sick) rievocare classici della "buddy comedy" anni '80 come 48 Ore e Danko.

La prima immagine vede Kumail Nanjiani discutere con Dave Bautista sul sedile anteriore della sua auto. Il film prende il nome dal personaggio di Nanjiani, Stu, è un autista di Uber, da cui "Stuber". Bautista in un'intervista, ha fornito un contesto per accompagnare le immagini e alcuni dettagli sul suo personaggio.

Quind, Vic sta usando malvolentieri Uber perché ha appena fatto un intervento chirurgico agli occhi, e intendo, a malincuore, poichè non è proprio contento di essere in questo Uber, ma è il suo unico modo per muoversi. Lui non ha il sostegno del dipartimento di polizia in questo particolare momento, sta diventando un po' canaglia, è qualcosa personale per lui... non offre molte informazioni, ma Stu sta iniziando a capire le cose e non si rende davvero conto a cosa sta andando incontro prendendo questo passeggero. Quindi Sì, come puoi immaginare, i due si scontreranno.

"Stuber" si concentra su un mite guidatore di Uber di nome Stu che raccoglie un passeggero che sembra essere un poliziotto che insegue un brutale assassino. Stu è involontariamente spinto in una situazione angosciosa in cui cerca disperatamente di mantenere il suo ingegno, la sua vita e il suo punteggio Uber a cinque stelle. La seconda foto vede Vic che interroga qualcuno piuttosto brutalmente, il che mette Stu molto a disagio. Dave Bautista ha parlato un po' anche di questa scena.

Non voglio rivelare troppo, ma dirò che durante quella scena, Dio è così divertente. Quello che sto cercando di fare è ottenere informazioni da questo tipo. Stu è molto PC e Vic è molto rozzo Stu non è a suo agio con questi metodi...Stu è il più grande bravo ragazzo che si possa immaginare. Lui è molto pacifico, un tipo da buddismo / yoga, quindi non lo farebbe mai. Lui è il tipo che si sentirebbe in colpa per i prossimi tre anni se rifiutasse un passaggio...È davvero una persona di buon cuore...Non vuole che il suo rating scenda.

Il film è diretto da Michael Dowse con un cast che comprende anche Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino e Karen Gillan. Stuber debutterà la prossima settimana durante il festival SXSW ad Austin in Texas per poi uscire nelle sale americane il 12 luglio.

