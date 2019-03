Alexander McQueen - Il genio della moda: trailer italiano del documentario al cinema dal 10 al 13 marzo

Di Pietro Ferraro domenica 10 marzo 2019

Alexander McQueen - Il genio della moda: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Ian Bonhôte e Peter Ettedguie nei cinema italiani dal 10 al 13 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dal 10 al 13 marzo arriva nei cinema italiani. con I Wonder Pictures, Alexander McQueen - Il genio della moda il documentario diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedguie con le musiche di Michael Nyman.

Eccentrico, oscuro, radicale. Alexander McQueen è stato uno degli stilisti più innovativi: le sue sfilate erano vere e proprie performance in grado di provocare e ipnotizzare il pubblico. Da direttore artistico di Givenchy fino alla creazione del suo inconfondibile marchio, Alexander McQueen è stato capace di portare una vera e propria rivoluzione nell’intero universo della moda.

Cresciuto nell’East London, Alexander McQueen era un semplice ragazzo della working class inglese, senza doti né prospettive. Ma nel suo intimo, “Lee” ha sempre saputo di non essere come gli altri. Per anni ha coltivato demoni interiori, dalle sembianze eleganti e spaventose. E soltanto controllandoli, forse, è riuscito a diventare uno dei più iconici artisti del nostro secolo. Come ha fatto questo punk ribelle a conquistare l’alta moda parigina? E perché, al picco della sua fama, ha deciso di mettervi un punto? Riflettendo sulla savage beauty e la dirompente vivacità del suo design, i registi evocano una figura opaca, tra tortura e ispirazione, per celebrare un genio radicale e ipnotico e la profonda influenza che ha avuto sulla sua epoca.

"Alexander McQueen – Il genio della moda" è uno sguardo molto personale sulla straordinaria vita, carriera e talento artistico del designer Alexander McQueen. Attraverso interviste esclusive a familiari e amici più intimi,materiale d’archivio, splendide immagini e musiche coinvolgenti, il film vuole essere una sincera celebrazione e un entusiasmante ritratto di un autentico visionario, tanto geniale quanto tormentato. Dopo essere passato in anteprima alla quattordicesima edizione del Biografilm Festival - International Celebration of Lives, il documentario è stato proiettato al Fashion Film Festival di Milano ricevendo un grande plauso di critica e pubblico.

ELENCO SALE