La promessa dall'alba: trailer italiano del film con Charlotte Gainsbourg

Di Pietro Ferraro lunedì 11 marzo 2019

La promessa dall'alba: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Eric Barbier nei cinema italiani dal 14 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 14 marzo I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection portano nei cinema italiani La promessa dell'alba, dramma diretto da Eric Barbier e con protagonisti Charlotte Gainsbourg e Pierre Niney, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto da Romain Gary e pubblicato in Italia da Neri Pozza.

L’adattamento cinematografico dell’opera di Romain Gary ci porta in un viaggio che attraversa la Storia. Dalla Polonia degli anni ’20, al Messico degli anni ’50, passando per il deserto africano, da Nizza a Parigi, e nella Londra dei bombardamenti, raccontando un’epopea spettacolare e intima che vede protagonisti inseparabili la volitiva e pasionaria Nina (Charlotte Gainsbourg) e l’adorato figlio Romain (Pierre Niney). Insieme, madre e figlio, affronteranno mille peripezie per compiere il destino di Romain e garantirgli un ruolo di rilievo nella società francese.

Dalla difficile infanzia in Polonia all’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale… Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina, sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Ma quell’amore materno senza freni sarà anche un fardello per tutta la sua vita.

Il regista Eric Barbier racconta come è nata l’idea di fare un film a partire dal romanzo "La Promessa dell’alba".