Nessun uomo è un'isola: trailer italiano del documentario di Dominique Marchais

Il 13 marzo arriva nei cinema italiani, con Kitchen Film, il documentario Nessun uomo è un'isola di Dominique Marchais, che racconta un viaggio in Europa, dal Mediterraneo alle Alpi, dove scopriamo uomini e donne che lavorano per riportare in vita lo spirito della democrazia e del buon governo.

Il regista Dominique Marchais spiega da dove viene il titolo "Nessun uomo è un’isola".

E’ il primo verso di un poema di John Donne dell’inizio del XVII secolo: “Nessun uomo è un’isola, un tutto, completo in se stesso; ogni uomo è un frammento del continente, una parte del tutto; se il mare porta via una zolla di terra, l’Europa ne viene sminuita, come se le onde avessero spazzato via un promontorio, la casa dei tuoi amici o la tua; la morte di ogni uomo mi sminuisce, perché appartengo alla razza umana; quindi, non chiedere mai per chi suona la campana: è per te che suona.” John Donne traccia un parallelo tra lo spazio geografico, il continente e il genere umano. Questa analogia è la stessa proposta dal film, che pone sullo stesso piano la questione spaziale, quella del paesaggio e, volendo, la politica della cooperazione, della solidarietà e del cambiamento. Come dice uno dei membri di Galline Felici: “È inutile avere la propria bella casetta se fuori regnano i bombardamenti”. La domanda è quindi come aprirsi al mondo mantenendo intatta la propria differenza. L’opposizione tra locale e globale mi sembra un po’ pretestuosa. Il Locale, qui, è un insieme di azione, di progetto, più che di appartenenza. O allora si tratta di un’appartenenza a ben altro, a cominciare da quella al genere umano. Il film mette quindi in relazione situazioni locali molto contrastanti, con delle culture politiche e dei contesti economici molto diversi tra loro, che però sembrano con-vergere. Indaga il possibile emergere di una popolazione europea, persone che lavorano sugli stessi problemi, scoprono le stesse attitudini e che hanno un orizzonte comune.