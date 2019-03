Le sorelle Macaluso di Emma Dante, via alle riprese: cast ufficiale, sinossi e prima foto

Di Federico Boni lunedì 11 marzo 2019

L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. E' il nuovo film di Emma Dante.

Sei anni dopo l'acclamato esordio con 'Via Castellana Bandiera', premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con una Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Elena Cotta, Emma Dante è ufficialmente tornata dietro la macchina da presa con 'Le sorelle Macaluso', sua opera seconda.

Sono iniziate oggi a Palermo e andranno avanti per sei settimane le riprese della pellicola, tratto dalla sua omonima pièce teatrale. Scritto da Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta, il film è una produzione Rosamont e Minimum Fax Media con Rai Cinema. Protagonisti Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario, Eleonora De Luca, Viola Pusatieri, Donatella Finocchiaro, Serena Barone, Simona Malato, Laura Giordani, Maria Rosaria Alati, Rosalba Bologna e Ileana Rigano.

Protagoniste della storia Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

Le sorelle Macaluso, in odore di Mostra del Cinema di Venezia 2019, uscirà poi al cinema con Teodora Film.