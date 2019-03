Good Boys: trailer senza censure della commedia prodotta da Seth Rogen

martedì 12 marzo 2019

Good Boys: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia prodotta da Seth Rogen e Evan Goldberg nei cinema americano dal 16 agosto 2019.

Disponibile un primo trailer "red band" di Good Boys, la storia di tre ragazzi delle scuole medie che lottano per il loro diritto a festeggiare. Il trailer si apre con Seth Rogen, che è uno dei produttori della commedia, che spiega al giovane cast (Jacob Tremblay, Keith L. Williams e Brady Noon) che non possono guardare il trailer del film che hanno interpretato poiché vietato ai minori. I ragazzi restano piuttosto interdetti e non capiscono come possano dire parolacce nel film, ma poi non possono guardarsi mentre le dicono sullo schermo. Rogen è dalla loro parte, ma fa capire loro che devono rassegnarsi alla cosa e rivolgendosi ai ragazzi gli dice un ironico: "Benvenuti a Hollywood".

"Good Boys" segue il dodicenne Max (Jacob Tremblay) che è stato appena invitato alla sua prima festa con delle ragazze. Max è nel panico perché non sa come baciare o interagire con il sesso opposto. Desideroso di alcune indicazioni, Max e i suoi migliori amici, Thor (Brady Noon) e Lucas (Keith L. Williams), decidono di usare il drone del padre di Max, nonostante il divieto assoluto di toccarlo, per spiare una coppia di adolescenti del vicinato. Ma quando le cose prendono una piega tragicomica il drone viene distrutto. In un disperato tentativo di rimpiazzarlo prima che il padre di Max (Will Forte) torni a casa, i ragazzi saltano la scuola e si lanciano in un'odissea di decisioni terribilmente sbagliate che coinvolgono droghe rubate accidentalmente, paintball in una confraternita, fughe da poliziotti e terrificanti ragazze adolescenti (Molly Gordon e Midori Francis).

"Good Boys" è prodotto dalla Point Grey di Seth Rogen ed Evan Goldberg, la coppia di sceneggiatori ha all'attivo Superbad, Strafumati e Sausage Party, insieme a James Weaver (produttore di "Cattivi vicini"). La commedia è scritta da Lee Eisenberg (anche produttore) e Gene Stupnitsky (anche regista), la coppia ha scritto la serie tv The Office per la NBC. Il film arriva nelle sale americane il 16 agosto 2019.

