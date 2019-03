Il Talismano di Stephen King, Mike Barker alla regia

Di Federico Boni martedì 12 marzo 2019

Anche Il Talismano sbarcherà al cinema.

Sarà Mike Barker, recentemente visto all'opera con alcuni episodi di The Handmaid's Tale, Fargo e Outlander, a dirigere l'adattamento cinematografico de Il Talismano, classico di Stephen King e Peter Straub del 1984. Parola di Collider. Il 54enne Barker sostituirà Josh Boone, inizialmente incaricato di dirigere il progetto, firmato Steven Spielberg con la sua Amblin Entertainment, che ne possiede i diritti da decenni.

Il romanzo è ambientato in una solitaria cittadina sull'Atlantico, punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile insieme, che il dodicenne Jack intraprende alla ricerca del Talismano: il leggendario cristallo, dotato di poteri magici, che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo, il ragazzo deve attraversare non soltanto l'America, ma anche un universo oscuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare: e Jack è una di queste.



Il lungometraggio sarà prodotto da Frank Marshall mentre l'ex CEO di Amblin, Michael Wright, farà da produttore esecutivo. Il Talismano si aggiunge alla lista sempre più ricca di adattamenti cinematografici dei romanzi di Stephen King. Non solo IT: Parte II ma anche l'imminente Cimitero Vivente e Doctor Sleep.

Shattered - Gioco mortale, del 2007, l'ultimo film diretto da Baker per il grande schermo.

