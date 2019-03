The Rental, Alison Brie e Dan Stevens per l'esordio alla regia di Dave Franco

Di Federico Boni martedì 12 marzo 2019

Dave Franco dirigerà la moglie Alison Brie in The Rental.

Alison Brie (GLOW) e Dan Stevens (La bella e la bestia) prenderanno parte a The Rental, esordio alla regia di Dave Franco. Sarà la quarta collaborazione tra Franco e Brie, nella vita reale moglie e marito dal 2017, dopo The Lego Movie, The Little Hours e The Disaster Artist. A completare il cast Jeremy Allen White.

Sceneggiato da Franco e Joe Swanberg, The Rental è descritto come un thriller a tinte horror con protagoniste due coppie che affittano una casa per le vacanze per quello che dovrebbe essere un fine settimana festivo. Black Bear Pictures produrrà la pellicola insieme alla Ramona Films di Franco.

33 anni all'anagrafe, Dave seguirà le orme del fratello maggiore James, che si è spesso seduto dietro la macchina da presa. Splendida Ruth Wilder nella serie Netflix Glow, la Brie non si fa vedere in sala dal 2017, anno di The Post. Acclamato David Haller in Legion, Dan Stevens ha ben due film in uscita ovvero Call of the Wild e Lucy In The Sky.

