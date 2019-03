Come ti ammazzo il bodyguard 2: riprese iniziate e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 marzo 2019

Al via le riprese del sequel "Come ti ammazzo il bodyguard 2", tornano Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Dopo l'annuncio in settimana del ritorno di Samuel L. Jackson nel ruolo di Darius Kincaid nel sequel Come ti ammazzo il bodyguard 2 (The Hitman's Wife's Bodyguard), ora abbiamo la notizia che le riprese sono in corso, con Ryan Reynolds che ha condiviso sui social media la prima foto dal set con il seguente messaggio.

Due ragazzi, una ragazza e--OH MIO DIO MA COSA DIAVOLO? Eccoci di nuovo...

Il messaggio è un riferimento di Reynolds alla sua vecchia sitcom Due ragazzi e una ragazza (Two Guys, a Girl and a Pizza Place) con l'immagine che riunisce Reynolds come il bodyguard Michael Bryce, accanto a Samuel L. Jackson come il sicario Darius Kincaid e Selma Hayek nei panni della moglie di Darius, Sonia Kincaid.

Il cast include anche Frank Grillo che ha firmato per il ruolo di un agente dell'Interpol che cerca l'aiuto di Bryce e Kincaid e il Premio Oscar Morgan Freeman il cui ruolo non è stato rivelato. Patrick Hughes, che ha diretto il film originale torna al timone dirigendo da una sceneggiatura di Tom O'Connor. La trama del sequel porterà Bryce, Darius e Sonia a far danni sulla Costiera Amalfitana.

L'originale Come ti ammazzo il bodyguard costato 30 milioni di dollari ne ha incassati circa 176 nel mondo, con Lionsgate che ha dato subito luce verde a questo sequel ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2020.

Fonte: Collider