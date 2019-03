Sesame Street e Tom e Jerry, annunciate le date d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 13 marzo 2019

Arriva il live-action di Tom e Jerry. Dal 2021 al cinema.

Warner Bros. e MGM hanno annunciato la data d'uscita di Sesame Street, film con i pupazzi creati dal burattinaio Jim Henson che avrà come protagonista Anne Hathaway. La pellicola uscirà il 15 gennaio del 2021. E non è finita qui. Lo studios ha infatti rivelato anche la data d'uscita di Tom e Jerry, primo lungometraggio in live-action sui celebri personaggi creati nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera. La pellicola, diretta da Tim Story, uscirà il 16 aprile del 2021.

Sesame Street andrà incontro alle riprese nel mese di giugno, con Jonathan Krisel (co-creatore di Portlandia) alla regia e Shawn Levy in cabina produttiva. Sul set ci saranno i personaggi più famosi dello show, ovvero Big Bird, Elmo, Oscar the Grouch e Cookie Monster, per quello che sarà un vero e proprio musical. Chris Galletta (Kings of Summer) ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Tutto tace, invece, sul cast di Tom e Jerry, ma Olivia Cooke e Zoey Deutch sarebbero in lizza per il ruolo da protagonista 'umana'. Riprese estive a Londra.