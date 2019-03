La Llorona - Le lacrime del male: la bambola ufficiale del film horror di James Wan

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 marzo 2019

Mezco Toyz annuncia una nuova bambola della linea "Living Dead Dolls" ispirata al film horror "La Llorona - Le lacrime del male".

Il prossimo 14 aprile arriva nei cinema italiani La Llorona - Le lacrime del male, un nuovo horror sovrannaturale prodotto da James Wan creatore dell'universo "The Conjuring".

La Llorona. La donna che piange. Un’apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Negli anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante...non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

Mezco Toyz sempre molto attenta ai fan del genere horror ha rivelato l'ultima aggiunta alla collezione di Living Dead Dolls, si tratta della Llorona, lo spettro della donna che piange. Ci sono molte versioni della storia di La Llorona, ma di solito appare nell'acqua o vicino all'acqua, vestita tutta di bianco, piangendo per i suoi figli morti. Basata sull'imminente horror "La Llorona - Le lacrime del male", la bambola che misura 25 cm in altezza ed è fornita di 5 punti di articolazione, presenta capelli neri ricci e il caratteristico abito bianco con il velo.

La bambola della Llorona arriverà tra luglio e settembre 2019 ma è già disponibile in preordine QUI.