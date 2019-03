Sadako: nuovo trailer in lingua originale del film di Hideo Nakata

Di Antonio M. Abate mercoledì 13 marzo 2019

Il regista di The Ring, Hideo Nakata, torna nuovamente sulla saga con un nuovo capitolo. Sadako uscirà a maggio in Giappone

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Dopo avervi mostrato qualche tempo fa il primo teaser e le prime immagini, Kadokawa ci mostra un nuovo trailer dell'ultimo lavoro prodotto e diretto da Hideo Nakata. Protagonista di Sadako è Elaiza Ikeda (My Little Monster, Everyone is Psychic), giovane attrice e modella di origini filippine. Il trailer ci mostra finalmente dei brevissimi ritagli di film in cui è possibile vedere sia la Ikeda che il sito andato a fuoco di cui alla sinossi. Sinossi che trovate qui di seguito.

Mayu Akigawa (Elaiza Ikeda) è una psicologa che lavora come consulente presso un ospedale. Qui si occupa di una ragazza che è protetta dalla polizia ma che non ricorda nulla, compreso il proprio nome. Il fratello più giovane di Mayu, Kazuma Akigawa (Hiroya Shimizu), diventa uno YouTuber e per guadagnare iscritti e visualizzazione decide d'intrufolarsi in un luogo andato a fuoco in cui cinque persone sono morte. Nel frattempo cominciano a verificarsi degli eventi misteriosi attorno a Mayu.

Sadako uscirà nei cinema giapponesi il 24 maggio di quest'anno.