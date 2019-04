Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, dal 10 al 14 aprile 2019

Di Antonio M. Abate martedì 9 aprile 2019

Proiezioni, incontri e conferenze anche quest'anno al centro degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, con un occhio particolare alla Germania

È fissato per domani l'inizio del consueto appuntamento con gli Incontri Internazionali del Cinema, che ancora una volta si tengono a Sorrento. Il focus quest'anno è sul cinema tedesco, celebrato con la proiezione di alcuni film, oltre ad altre iniziative tipo l'incontro di giovedì 11, Italia – Germania nel cinema e nell’audiovisivo: le coproduzioni, i vantaggi e le opportunità. Ospite d’onore di questa edizione la regista, produttrice e scrittrice tedesca Doris Dörrie.

Ospiti della manifestazione, tra gli altri, Raoul Bova, Greta Ferro, Margherita Buy, Eva Riccobono e Marco Bocci. Christian De Sica sarà invece presente nella serata inaugurale, mentre nei giorni successivi interverrano altri ospiti, come Lino Banfi ed i fratelli Avati, Pupi e Antonio. Sempre nell'ambito dell'omaggio alla Germania, spazio anche all’omaggio alle retrospettive, eventi speciali tra cui la sonorizzazione dal vivo de Il Gabinetto del Dottor Caligari (1920) di Robert Wiene.

Sul sito ufficiale trovate il programma per intero, che illustra nello specifico i vari appuntamenti e dove si terranno. Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, come detto, avranno inizio domani, per poi concludersi domenica 14 aprile.