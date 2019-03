Fuga per la Vittoria, Jaume Collet-Serra alla regia del remake

Di Federico Boni mercoledì 13 marzo 2019

Vedremo famosi calciatori nel remake di Fuga per la Vittoria?

Sarà Jaume Collet-Serra, 44enne regista spagnolo di Orphan, Unknown - Senza identità, Non-Stop, Run All Night - Una notte per sopravvivere, Paradise Beach e L'uomo sul treno - The Commuter, a dirigere il remake di Fuga per la Vittoria, classico del 1981 diretto da John Huston.

Nel film originale, diventato negli anni un grande classico, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow e la leggenda del calcio Pelé, insieme ad altri celebri calciatori di un tempo. Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il film ruotava attorno ad un gruppo di soldati anglo-americani prigionieri in un campo di concentramento nazista, che pianificano una clamorosa fuga attraverso una partita di calcio.

Collet-Serra, che a breve tornerà in sala con Jungle Cruise della Disney, trainato da Dwayne Johnson, eseguirà una riscrittura della sceneggiatura originariamente scritta dal regista Warrior Gavin O ' Connor e Anthony Tambakis.

Facile immaginare un cast con ex calciatori.

Fonte: Comingsoon.net