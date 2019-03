The Art of Self-Defense: trailer del film con Jesse Eisenberg a scuola di Karate

giovedì 14 marzo 2019

The Art of Self-Defense: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla dark-comedy con Jesse Eisenberg nei cinema italiani dal 21 giugno 2019.

Jesse Eisenberg vuole imparare il karate per acquisire sicurezza nella vita nel primo trailer di The Art of Self-Defense, film scritto e diretto dal regista Riley Stearns (Faults), che ha utilizzato alcune delle sue personali esperienze nelle arti marziali per la sceneggiatura. Il personaggio Casey di Eisenberg si ritrova a porre e a porsi molte delle stesse domande che Stearns si è posto quando stava iniziando a praticare lo Jiu-jitsu brasiliano.

"The Art of Self Defense" è una commedia dark ambientata nel mondo del karate (Riley Stearns pensava che il karate avrebbe avuto più appeal dello Jiu-Jitsu). La storia è incentrata su Casey (Jesse Eisenberg), che viene aggredito casualmente per strada e si iscrive ad un dojo locale guidato da un Sensei carismatico e misterioso (Alessandro Nivola), nel tentativo di imparare come difendersi. Ciò che scopre è un sinistro mondo di fratellanza, violenza e ipermascolinismo, insieme ad una ragazza (Imogen Poots) che lotta per trovare il suo posto in esso. Casey intraprende un viaggio, sia spaventoso che oscuramente divertente, che lo collocherà direttamente nel mirino del suo enigmatico nuovo mentore.

Nel trailer di "The Art of Self Defense" scopriamo che il Casey di Jesse Eisenberg è una persona mite, timida e terrorizzata che vuole praticare il karate perché: "Ho paura del buio, ho paura degli altri uomini...mi intimidiscono, voglio diventare ciò che mi intimidisce".

Alla domanda sul perché volesse realizzare "The Art of Self Defense", Riley Stearns dice che voleva provare ad "esplorare idee che forse nessuno ha mai pensato di esplorare in un film di arti marziali". Quello che piace a Stearns delle arti marziali è che anche "il ragazzo più piccolo potrebbe usare la leva e la tecnica per battere il ragazzo più grande". Il film uscirà nelle sale americane il 21 giugno 2019.

