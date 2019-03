The Wind, trailer e poster del horror-western di Emma Tammi

Di Antonio M. Abate giovedì 14 marzo 2019

In uscita ad aprile negli USA, arriva il trailer del film d'esordio di Emma Tammi, The Wind, a metà strada tra il western e l'horror

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

C'è chi da Toronto lo scorso settembre, dove The Wind è stato presentato nella sezione Midnight Madness, parlò di un fenomeno della portata di Babadook e The Witch. In attesa che il film d'esordio di Emma Tammi trovi una distribuzione pure dalle nostre parti, intanto si appresta ad uscire nelle sale americane, dove arriverà il prossimo 5 aprile. In apertura trovate un nuovo, corposo trailer, mentre di seguito sinossi e poster di questo horror a tinte soprannaturali ambientato nel vecchio West.

Una presenza malvagia infesta la proprietà di Lizzy (Caitlin Gerard), donna forte e avventurosa che intende insediarsi in questa landa di frontiera negli USA del diciannovesimo secolo. Lontana da ogni forma di civiltà, immersa in questa natura desolata e selvaggia, dove il vento non smette mai di soffiare, Lizzy comincia ad avvertire una sinistra presenza legata proprio a quel luogo. Il marito (Ashley Zukerman) di lei cassa il tutto come superstizione, finché una giovane coppia di sposini non si trasferisce in zona; allora le paure di Lizzy si amplificano, innescando una serie di eventi terrificanti.

Nel cast figurano, oltre alla già citata Caitlin Gerard, anche Julia Goldani Telles, Miles Anderson e Dylan McTee.