The Many Saints of Newark, il prequel dei Soprano ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 15 marzo 2019

Via alle riprese imminente per il film di Alan Taylor.

The Many Saints of Newark: nuovi dettagli sul prequel cinematografico de 'I Soprano' Svelati dettagli sui personaggi che vedremo nel film prequel della serie tv "I Soprano". The Many Saints of Newark, prequel dei Soprano firmato New Line, uscirà al cinema il 25 settembre del 2020. A rivelarlo l'Hollywood Reporter. Anche se i dettagli sulla trama sono ad oggi taciuti, il film comprenderà non pochi volti noti: Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll, Ray Liotta, Billy Magnussen e John Magaro, insieme ad Alessandro Nivola, che interpreterà Richard "Dickie" Moltisanti, padre di Michael Imperioli e di Michael Gandolfini, che interpreterà la versione più giovane del personaggio di suo padre, Tony Soprano.

Alan Taylor dirigerà la pellicola, sceneggiata dal creatore originale dell'acclamata serie HBO David Chase insieme a Lawrence Konner. Chase farà anche da produttore. Secondo quanto riferito, Chase ha mantenuto un forte controllo creativo sul progetto, avendo scelto con cura Nivola per il suo ruolo.

Prequel de I Soprano, The Many Saints of Newark sarà interamente ambientato negli anni '60, durante gli scontri tra gli afro-americani e gli italiani di Newark. Andata in onda per sei stagioni, la serie ha vinto 5 Golden Globe Award e altri 82 premi principali (21 Emmy), con ben 211 nomination, rendendola tra le serie tv più premiate di sempre.

Fonte: Comingsoon.net