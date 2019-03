David 2019, Tim Burton Premio alla Carriera

Di Federico Boni venerdì 15 marzo 2019

David alla carriera 2019 per Tim Burton, dal 28 marzo al cinema con Dumbo.

David 2019, un David Speciale per Dario Argento Mai nominato in 50 anni di carriera, Dario Argento riceverà il David alla Carriera nel corso della 64esima edizione dei David. Dopo il David Speciale a Dario Argento, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, ha annunciato che Tim Burton riceverà il Premio alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019 nel corso della 64a edizione dei Premi David di Donatello, in onda su Rai Uno il 27 marzo in prima serata.

Non a caso il giorno dopo, il 28 marzo, Burton sarà nuovamente nelle sale d'Italia grazie a Dumbo, live-action Disney.

“È un grandissimo onore per noi consegnare il Premio alla Carriera a Tim Burton – ha detto Piera Detassis – celebrando così la sua straordinaria energia creativa e il talento multiforme espresso in tanti capolavori come Edward mani di forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, per citarne solo alcuni. Burton è certamente uno dei grandi innovatori della storia del cinema e la sua opera è la visionaria prosecuzione di una grande tradizione culturale che parte da Edgar Allan Poe, attraversa l'espressionismo e il surrealismo, l’illustrazione e il fumetto, per arrivare fino all’arte digitale: il risultato è una sintesi personale di profonda poesia in cui emerge, con malinconica ironia, il racconto di figure e temi attualissimi, su tutti la paura dell’altro, e insieme l’empatia con il diverso, il ‘mostro’, la difficoltà e la necessità di trovare una conciliazione con gli esclusi e gli incompresi”.

Leone d'Oro alla carriera nel 2007, Burton ha vinto un Golden Globe nel 2008 ed è stato due volte candidato agli Oscar, sempre per il miglior film d'animazione, con La sposa cadavere e Frankenweenie. Nel 2004 la prima e unica nomination ai David nella categoria 'Miglior film straniero' grazie a Big Fish - Le storie di una vita incredibile, battuto da Le invasioni barbariche di Denys Arcand.