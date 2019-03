Bloodshot: Sony e Valiant annunciano un fumetto reboot ispirato al film con Vin Diesel

Di Pietro Ferraro venerdì 15 marzo 2019

L'adattamento live-action di "Bloodshot" con Vin Diesel sarà accompagnato da un nuovo fumetto reboot.

Sony e Valiant fanno squadra per lanciare un nuovo fumetto reboot che anticiperà l'uscita dell'adattamento live-action Bloodshot con Vin Diesel. Nel 2015 Sony ha firmato un accordo con Valiant per produrre film basati sui fumetti "Bloodshot" e "Harbinger" e ora durante l'Emerald City Comicon è stata data la notizia che Valiant sta per lanciare, a partire da settembre, una nuova serie a fumetti di Bloodshot aggiornata rispetto al film.

Valiant intende basare la nuova serie di fumetti sulla versione di Vin Diesel del personaggio, e sarà prodotta per anticipare l'uscita nelle sale e dare ai fan un piccolo assaggio di ciò che arriverà sul grande schermo. Valiant ha reclutato Tim Seely (Revival, Hack / Slash) e l'artista Brett Booth (Teen Titans, Batman Beyond) per illustrare la serie. Le cover saranno realizzate da Declan Shalvey (Return of Wolverine, Luke Cage). Inoltre Valiant pubblicherà un fumetto gratuito per Comic Book Day scritto da Seely che in una sua dichiarazione ha già delineato la sua strategia per scrivere la nuova serie Bloodshot.

Non ho bisogno di reinventare la ruota con Bloodshot, quello che devo fare è raccontare una storia grande e folle che solo un fumetto può raccontare, e ho bisogno che sia potente, emotiva e in un certo senso pertinente come solo nei fumetti si può fare. Voglio tornare alle origini e raccontare una storia di un tizio che è stato trasformato in un'arma, ma che non permette a nessuno mai più di usarlo come tale. È un emarginato, un outsider, e non può essere aiutato ma usa il suo corpo indistruttibile per aiutare le persone, anche se tutto ciò che fa lo mette nei guai. Da una grande potere deriva una grande quantità di bossoli!

Tim Seely ha iniziato a scrivere fumetti curando la serie "GI Joe", passando poi a materiale violento e con anti-eroi come la serie "Hack / Slash". Seely ha anche realizzato "Batman Eternal" per DC e "Age of X-Man: Apocalypse" e "X-Tracts" per Marvel Comics.

La Sony con il franchise "Bloodshot" intende creare una serie d'azione fantascientifica nello stile di classici come Robocop o Atto di forza. "Bloodshot" debutterà nelle sale il 21 febbraio 2020 e vedrà la partecipazione di Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce e Lamorne Morris. Il film sarà diretto da Dave Wilson, scritto da Jeff Wadlow e Eric Heisserer e prodotto da Neal Moritz e Toby Jaffe di Original Film insieme a Dinesh Shamdasani e Vin Diesel. A bordo come produttori esecutivi ci sono Dan Mintz, fondatore di DMG Entertainment, insieme a Louis G. Friedman, Yu Dong, Jeffrey Chan, Rita LeBlanc, Buddy Patrick e Matthew Vaughn.

