Captain Marvel: svelata la statua del museo Madame Tussauds di Londra

Di Pietro Ferraro sabato 16 marzo 2019

E' stata inaugurata al museo di Madame Tussauds di New York la statua di cera di Brie Larson nei panni di Captain Marvel.

Il Madame Tussauds di New York ha inaugurato la statua di cera di Captain Marvel. La statua è impressionante, somiglia moltissimo a Brie Larson ed è una delle statue più riuscite dellintero museo. La statua di cera di Carol Danvers ha debuttato lo scorso 8 marzo all'Intrepid Sea, Air and Space Museum, in occasione della data di uscita americana del film e della Giornata internazionale della donna.

Captain Marvel appare nel museo all'interno della "Marvel Super Hero Zone". Carol Danvers si unisce ad altri supereroi iconici come Hulk, Thor, Capitan America, Iron Man, Nick Fury, Spider-Man e molti altri. La "Marvel Super Hero Zone" del museo offre anche un'immersiva esperienza cinematografica 4D per offrire ai fan dell'Universo Cinematografico Marvel un'esperienza autentica e coinvolgente.

"Captain Marvel" ha sbancato il box-office incassando 550 milioni in sole due settimane e prosegue la sua corsa. Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato in più di un'occasione che "Captain Marvel" guiderà il futuro dell'universo condiviso Marvel dopo Avengers: Endgame che chiuderà la Fase 3 dell'UCM. Questa settimana Captain Marvel è stata finalmente inclusa nell'ultimo trailer di Avengers: Endgame e sembra proprio che ci vorrà tutta l'incredibile potenza della supereroina per aiutare i rimanenti Eroi più potenti della Terra ad invertire la Decimazione messa in atto da Thanos. "Endgame" arriva al cinema il prossimo 24 aprile.

THE WAX FIGURE OF BRIE LARSON AS CAPTAIN MARVEL IS GOING TO BE AT MADAME TUSSAUDS IN NEW YORK pic.twitter.com/JgTMt5BR9u — ashley ︽✵︽ (@wxmansworld) 13 marzo 2019

Fonte: Madame Tussauds / Certified Pop